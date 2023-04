Frohgemut und tatendurstig - und mit Teekessel und Strecken-Absperrband in den Händen: Günter Wagner (l.) und Rainer Mauer sind zwei von vielen Finnelauf-Helfern.

Tauhardt - Sie sind Servierkräfte für Speis und Trank, Seelentröster, Mutmacher, Transportdienstleister, Lotsen und Kampfrichter zugleich. Und ihre Gesichter sind wohl so ziemlich allen regelmäßigen Teilnehmern des Finnelaufs, jedenfalls denen auf der 12,5- sowie 25-Kilometer-Strecke, bestens bekannt: Rainer Mauer und Günter Wagner betreuen seit den Anfängen des Volkslaufes die am weitesten vom Start- und Zielbereich entfernt liegende Verpflegungsstelle kurz vor Hardisleben. Auch bei der 43. Auflage des Finnelaufs am Sonnabend, 29. April, werden die beiden Tauhardter auf dem Posten sein.