Naumburg - Ewig hatte Dietmar Bier am Freitag für die Preisübergabe keine Zeit. Klarer Fall von „Rentner-Stress“! Mit Freunden ging es am Nachmittag ins Erzgebirge zum Wintersport und Wandern. Überhaupt ist der 64-Jährige mit seiner Renate ständig unterwegs, vergangenes Jahr in Peru und Ecuador, jüngst in Tansania. Hat man sich auch verdient, wenn man 48 Eisenbahner-Jahre auf dem Buckel hat, „davon 45 an der Zugspitze“, wie der Bad Kösener seine Lokführer-Tätigkeit schmunzelnd benennt.

Bier und Wein beim Brunnenfest: mit Frau Renate und Königin Christiane (Foto: Bier)

Und nun ist er Bingo-Gewinner. Im Losverfahren sicherte sich Bier die zweite Runde des neuen Gewinnspiels unserer Zeitung. Sein Preis: ein 75-Euro-Gutschein für das Naumburger E-Center von Daniel Hinze. „Den wird sich sicher meine Renate gleich krallen“, scherzt er. Hinzu kommt ein Dreimonats-E-Paper-Abo für unsere Zeitung. Alles verdient durch eine diagonale Viererreihe. Dass er Skat spielen kann, bewies er mit der Antwort „Na, mit Zweien, spiel Drei mal 11 gleich 33“ auf die Frage des Redakteurs, wie weit man ein Grünspiel mit zwei großen Jungs reizen kann. Auch die Firmengründung wies er locker nach. 2001 brauchte ein Bekannter eine Internetseite. Bier machte sich schlau und gleich eine Firma daraus, als Ein-Mann-Nebenbei-Betrieb für einige Jahre.

Wanderer, Bergsteiger und 2006 auch auf Inline-Skates unterwegs (Foto: Bier)

Dass Bier auch zu Wein passt, bewies schließlich Christiane, die Tochter seines Cousins, die 2015 zur Weinprinzessin von Laucha gekürt wurde. Und der Marathon? Da war der Bad Kösener ausgefuchst: Er schickte seine Urkunde vom Köln-Marathon 2006. Die Zeit? Weltrekord! Bis klar wurde: auf Inlinern von ihm geskatet. „Aber von Laufen stand ja nichts auf dem Bingo-Zettel“, argumentiert er. Und womit? Mit Recht.

Eine Minute nach Schwester Carolin kam 1986 Stephan Seifert auf die Welt. (Foto: Seifert)

Biers Losglück war zugleich das Pech von Ronny Krombholz und Stephan Seifert. Letztgenannter Balgstädter war schon in Runde 1 knapp am Bingo vorbeigeschrammt. Diesmal kam er auf eine Dreieinhalb-Reihe, von uns großzügig als Vierer gewertet. Er schickte Fotos seiner Photovoltaik-Anlage, seiner am 22. Juli 1986 eine Minute vor ihm geborenen Zwillingsschwester Carolin und von seiner Beförderungsurkunde zum Feuerwehrmann („Dank der Hartnäckigkeit des Balgstädter Wehrleiters Steffen Alt bin ich einer von fünf Mit-Dreißigern, die sich seit 2021 als Quereinsteiger für dieses tolle Ehrenamt begeistern können“). Und die Weinkönigin? Dafür reichte er ein Bild ein, das seine Töchter Anna und Laura 2020 beim Herbstfest der „Kita Zwergenschloss“ als Weinköniginnen zeigte. Das rührte unser Herz und brachte ihm auch Losglück, so dass er einen tollen Trostpreis, nämlich ein „Schlemmerabend“ zum Zehnjährigen des Naumburg E-Centers, gewann.

Sein Carl-Zeiss-Jena-Tattoo brachte Ronny Krombholz kein Losglück. (Foto: Krombholz)

Über immerhin zwei sehr gute Weine kann sich der Neidschützer Ronny Krombholz freuen. Seine Beweise unter anderem: die Gründung einer Sicherheitsfirma, laut Gewerbe-Anmeldung als „Kaufhaus-Detektiv“ im Jahr 2020, seine Ehrennadel in Bronze des Landessportbundes für seine Verdienste um die SV Mertendorf sowie ein Foto seines tätowierten Arms. Diesen ziert der Schriftzug des Fußball-Viertligisten FC Carl Zeiss Jena.