Der aus dem Frost kam - erfolgreiche Eisweinlese an Saale-Unstrut

Blauer Zweigelt in Blauer Stunde: Winzerin Sandra Polomski-Woithon (l.) und Weinkönigin Romy Richter haben in den Freyburger Ehraubergen allen Grund zur Freude: Der erste Eiswein des Hauses ist in bester Form und zuckersüß - und dazu noch ein roter.

Freyburg - Das Zeitfenster war kurz - an diesem Morgen musste es passieren. Winzer an Saale und Unstrut, die extra Trauben in Erwartung einer Eisweinlese hatten hängen lassen, nutzten in aller Frühe am Sonntag die Gunst der Stunde und setzten bei knapp minus neun Grad Celsius die Schere an. Mindestens zweier Nächte Frost bei solchen Temperaturen bedurfte es, um die Rarität vom Stock holen zu können. Und das so zeitig im Jahr wie nie.