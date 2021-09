Deibichts Doppelrolle

So kennt man den Stößener Marcus Deibicht in Plotha auf dem Handball-Parkett.

Stößen/Plotha - Zwei Siege gegen den Weißenfelser HV, einer gegen Friesen Frankleben, dazu eine nur knappe Niederlage gegen die starke Vertretung der SG LVB Leipzig (mit den Ex-HCB-Spielern Hannes Zerrenner und Jan Höhne) sowie zwei Partien beim eigenen Pokalturnier - mit der Vorbereitung auf die an diesem Wochenende beginnende Saison in der Sachsen-Anhalt-Liga ist Marcus Deibicht zufrieden. „Obwohl wir ganz selten bis gar nicht den kompletten Kader mal zusammenhatten. Deshalb war es auch schwierig, etwas einzustudieren, und wir mussten manche Dinge öfter wiederholen“, berichtet der Spielertrainer der zweiten Männermannschaft des HC Burgenland.

Mit der Heimpartie gegen die Reserve des USV Halle beginnt für Deibichts Team am Sonntag um 16 Uhr in Plotha das zweite Spieljahr in der höchsten Klasse unseres Bundeslandes. Nach dem Aufstieg im Frühjahr 2020 hatte die Burgenland-Reserve dort in ihrer Premieren-Saison nur vier Begegnungen austragen können, bevor der coronabedingte Abbruch kam. Und alle vier Spiele gingen verloren. „Auch wenn es für uns nur ganz wenige Möglichkeiten waren, sich in der höheren Liga zu beweisen, wissen wir doch jetzt, wie hoch die Geschwindigkeit dort ist und wie viele Fehler man sich erlauben kann“, sagt Marcus Deibicht. Von daher sei es keine verlorene (Mini-)Saison gewesen, zumal es ja auch keine Absteiger gab und man deshalb nun eine zweite Chance als Neuling erhält.

Kaum veränderter Kader

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Gesicht der HCB-Reserve kaum verändert. Die Torhüter Matthias Manz und Tristan Enke haben ihre Laufbahn beendet; ansonsten ist das Team zusammengeblieben. „Zudem wollen wir den ganz jungen Akteuren unserer Drittliga-Mannschaft Spielpraxis ermöglichen“, so Deibicht. Allen voran der 20-jährige Torwart Marius Göbner, Linkshänder Erik Stepan (22) und der erst 17-jährige Laurenz Kröber, der zudem noch ein Zweitspielrecht für den EHV Aue in der A-Jugend-Bundesliga besitzt, sollen von dieser Maßnahme profitieren.

Und auch sonst ist die HCB-Zweite eine relativ junge Mannschaft. An der Seite von Routiniers wie den Kreisläufern Christian Haufe (mit dem Deibicht einst für den HSV Naumburg-Stößen in der dritthöchsten Liga, damals noch Regionalliga, spielte) und Sebastian Enke (der ebenfalls zum Trainerteam gehört) sollen sich die größten Talente des Clubs im Männerbereich weiterentwickeln. „Selbst in der Corona-Pause ist das Spielern wie Marcus Födisch oder Paul Zänker gut gelungen, vor allem auch körperlich“, erzählt Marcus Deibicht. Födisch und Zänker sollen als Spielmacher während der Abwesenheit von Ants Benecke, der gerade eine mehrmonatige Europa-Rundreise macht - solange das vor der Einschulung seiner Tochter noch möglich ist -, die Geschicke des Teams lenken.

Normalität auch im Beruf

„Natürlich kann unser Saisonziel nur Klassenerhalt lauten“, erklärt der Spielertrainer. Staßfurt, Spergau und Calbe zählt der Stößener zu den Topfavoriten, dahinter sieht er Teams wie Radis, Kühnau und Oebisfelde. „Alle anderen Mannschaften werden sich wohl in Richtung Tabellenmittelfeld und weiter nach unten orientieren müssen“, so Marcus Deibicht. Und gegen eben jene Teams müsse man seine Heimspiele gewinnen, meint der 33-Jährige. Und dazu zählt auch der Auftaktgegner der HCB-Zweiten.

Hier steht er an der Seitenlinie, aber er greift auch aktiv ins Geschehen ein: Marcus Deibicht, Spielertrainer der HCB-Zweiten. (Foto: Torsten Biel)

„Die Hallenser sind schon länger in der Liga und haben eine größere Erfahrung. Aber wir wollen natürlich beide Punkte in Plotha behalten“, sagt Deibicht, der sich nicht nur auf die Rückkehr in die Sporthalle freut. „Auch im Beruf bin ich lieber im Betrieb unter Leuten als allein im Homeoffice.“ Deshalb sei er froh, dass er - mit den nötigen Maßnahmen wie Plexiglasscheiben etc. - seinem Job wieder vor Ort, in der Ziehl Mewa GmbH, nachgehen kann. In der Naumburger Rohrgestellbau- und Beschlägefabrik ist Marcus Deibicht für den Exportbereich verantwortlich.

Das Aufgebot der HCB-Reserve:

Tor: Max Knoblauch, Marwin Richter

Linksaußen: Alexander Nowak, Jakob Aumann

Rückraum: Robert Voigt, Ants Benecke, Stefan Wallis, Tom-Erik Röhrborn, Marcus Födisch, Paul Zänker, Marcus Deibicht

Rechtsaußen: Bastian Pohl, Eric Emmerich

Kreis: Martin Tillmann, Christian Haufe, Sebastian Enke

Aus dem Drittliga-Team des HCB sollen Marius Göbner, Erik Stepan und Laurenz Kröber Spielpraxis sammeln.