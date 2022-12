Das Tischlein ist gedeckt in der St. Georg Kirche

Viele Akteure erfreuen im gesamten Stadtgebiet drei Tage lang Jung und Alt mit zahlreichen Aktionen, Angeboten und Überraschungen in besonders vorweihnachtlicher Atmosphäre. Pfiffig umgesetzt wird die Aufführung eines Grimm-Märchens.

Zum „Adventzauber 3.0“ in Nebra aufgeführt: das Märchenspiel „Tischlein deck dich“

Nebra - Das Märchenspiel „Tischlein deck dich“ gehörte mit Sicherheit zu den Höhepunkten des „Adventszauber 3.0“ in Nebra, denn die St. Georg Kirche war bis auf die Emporen mit Zuschauern aller Generationen überaus gut besucht. Insgesamt zwölf Darsteller des Laienschauspielvereins Nebra setzten unter Regie von Dietmar Luther das Gebrüder-Grimm-Märchen unterhaltsam und mit pfiffigen Ideen gekonnt in Szene. Auch die spannende Frage, wie der zuletzt auf dem Rücken der diebischen Wirtin tanzende Knüppel aus dem Sack als Rolle umgesetzt wurde, war schon überraschend. Auf der Sackkarre stand eingehüllt dieser rätselhafte Lohn des als Drechsler ausgebildeten Schneidersohnes, die Rolle hatte der Schüler Lewin Trautmann übernommen - samt Knüppel in der Hand.