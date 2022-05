Das Spiel mit der Zeit: Roland Lindner stellt in Naumburger Wenzelskirche aus

Naumburg - In der Naumburger Wenzelskirche hört es sich nach Frühjahrsputz an. Ein Staubsauger brummt. Während die ehrenamtlichen Helfer etwas Leichtes hinausbringen, trägt Roland Lindner etwas Schweres hinein. Er schleppt seine Werke sowie Stelen, auf denen die Arbeiten später stehen werden, und schnauft leise. Wie viele Kilogramm denn das insgesamt wären, die er tragen muss? „Kilo? Das sind Tonnen, die bewegt werden“, korrigiert der Künstler aus Hollsteitz, der mit seinen Schauen mittlerweile ein Stammgast in der Naumburger Stadtkirche ist. Der Aufbau über mehrere Tage ist ein Kraftakt. Helfer und seine Frau Kerstin unterstützen ihn dabei. 34 Arbeiten - alle käuflich zu erwerben - sind in der Ausstellung nun zu sehen, die meisten aus Holz und Bronze, ein besonderes Werk besteht gar aus Panzerglas.