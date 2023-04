Naumburg - Seit mehreren Jahren ist die Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Primedus GmbH in Bad Kösens Lindenstraße 5 unter ärztlicher Leitung von Dr. Franziska Charrier eine wichtige Adresse für die hausärztliche Versorgung in der Kurstadt. Jetzt hat das MVZ in Naumburg eine Zweigstelle eröffnet. Darüber sprach unser freier Mitarbeiter Holger Behrens mit der Geschäftsführerin der Primedus GmbH, Dr. Jana Henße.Was hat Sie bewogen, nun auch in Naumburg präsent zu sein? Jana Henße: Es geht vor allem um eine weitere Verbesserung der hausärztlichen Versorgung und Anbindung der anderen medizinischen Anbieter in Naumburg. Die Nähe zum Hauptstandort der Primedus GmbH in Jena und die Heimatverbundenheit spielten bei der Entscheidungsfindung ebenso eine wichtige Rolle. Und warum gerade in diesem Objekt in der Jakobsstraße 37?Es besteht aus meiner Sicht eine gute Erreichbarkeit und Anbindung zu anderen medizinischen Versorgern in der Innenstadt. Ich sehe das als Verbesserung für die Bürger von Naumburg und den umliegenden Ortschaften.

