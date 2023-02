Während der Sitzung des Verbandsgemeinderates bringt der Memlebener Wehrleiter dringende Probleme auf den Tisch. An dem Abend wird dann die Fortschreibung der Fahrzeugkonzeption einstimmig beschlossen.

Verbandsgemeinde An der Finne

Memleben - Bei der Freiwilligen Feuerwehr Memleben-Wendelstein brennt es an zwei Stellen - wenn auch im übertragenen Sinn, ist es offenbar nicht weniger brenzlich, wie während der Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung des Rates der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne in Memleben deutlich wurde. Denn zu dieser packte Ortswehrleiter Thomas Kalkofen gleich zwei größere Probleme auf den Tisch.