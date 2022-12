Das Erbe des Denkers sichten - Eine Schweizerin in Nietzsches Reich

Naumburg - Catarina Caetano da Rosa geht nicht durch das Nietzsche-Dokumentationszentrum (NDZ) in Naumburg, sondern sie düst förmlich durch das Gebäude. Wenn ein Buch aus dem Magazin im Keller zu holen, ein Besucher zu begrüßen oder nach dem Techniker zu sehen ist, der gerade die Heizung des Hauses wartet. Das bildet in seiner geradlinigen Glas-Stahl-Beton-Architektur einen spannenden Gegensatz zum unmittelbar gegenüberstehenden klassizistischen Nietzsche-Haus am Weingarten, in dem der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844-1900) als Kind lebte.