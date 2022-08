Das Dilemma mit der Bürokratie: Bürgermeisterrunde in Freyburg zeigt Schattenseiten auf

Freyburg - Was all diese schönen Lenas (Lena = Landesenergieagentur) und Lisas (Lisa = Landesinstitut für Schulqualität) in Sachsen-Anhalt am Ende wirklich brächten? So lautete die sicher zugespitzte rhetorische Frage von Kommunalpolitiker Ferid Giebler während der abschließenden Diskussion beim 5. Bürgermeistertreffen des Netzwerks Stadt-Land zum Thema „Energiewende im ländlichen Raum“ in Freyburg. „Unser allergrößtes Problem liegt doch in der Umsetzung“, betonte der Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee und brachte das Dilemma, das bei der Veranstaltung am Mittwoch in so ziemlich sämtlichen Erörterungen zur Sprache kam, auf den Punkt.