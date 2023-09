Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Naumburg? Freilich: die berühmte Frau mit den drei Buchstaben, die fast in jedem Kreuzworträtsel zu finden ist. Seit fünf Jahren gehören Uta und die weiteren Stifterfiguren sowie der Naumburger Dom zum Unesco-Weltkulturerbe. Bei einem Besuch in Naumburg sollte der Dom mit seinem Domschatzgewölbe, den Neo-Rauch-Bildern und dem Domgarten ganz oben auf der Liste stehen. Allerdings: Die Region an den Flüssen Saale und Unstrut hat noch viel mehr zu bieten. Deshalb ist es empfehlenswert, sich etwas mehr Zeit zu nehmen, um Geschichte und Natur, Wein und Sekt, Musik und Philosophie sowie klösterliches Leben und Astronomie zu entdecken und zu genießen. So laden etwa das Himmelsscheibenzentrum Arche Nebra in Großwangen, das Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben, der Hedwig-Courths-Mahler-Ort Nebra, die Rudelsburg und die Schönburg sowie das Nietzsche-Haus in Naumburg und der Kurort Bad Kösen zu Besuchen ein. Saale-Unstrut: die ideale Gegend, um Entspannung und aktive Erholung mit einem Schuss Bildung zu ergänzen.