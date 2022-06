Dankeschön für rund 1.600 Zuschriften: Hauptgewinner von Rätsel steht fest

Naumburg - Rund 1.600 Zuschriften per E-Mail und per Postkarte: Das Tageblatt/MZ-Fotorätsel „Die Saale-Unstrut-Region von oben“ ist auf große Resonanz gestoßen. Mit dem letzten der insgesamt 18 Fotos, das am 30. Mai erschienen ist, und dem Einsendeschluss vergangene Woche ist die Rätsel-Aktion nun zu Ende gegangen. „Wir freuen uns, dass sich so viele Leserinnen und Leser an unserem Rätsel beteiligt haben; ihnen allen gilt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön“, sagte Tageblatt/MZ-Verlagsgeschäftsführer Olaf Döring zum Abschluss der Aktion. Er hatte die Bilder mit einer Drohne DJI Air 2 gemacht. Insgesamt war Döring damit in diesem Jahr hauptsächlich in den Abend- und Morgenstunden an mehr als 20 Tagen unterwegs.

Iris Kretschmar aus Burkersroda und Andreas Borkmann aus Naumburg hatten nun in der Finalrunde - wie viele weitere Leserinnen und Leser - die richtige Antwort parat: Die gezeigte Mühle steht vor Gleina. Die beiden ausgelosten Wochengewinner können sich über je zwei Flaschen Wein der Winzergenossenschaft Freyburg-Unstrut freuen.

Unter allen richtigen Einsendungen zu den 18 Rätselfotos wurden auch die End-Gewinner ausgelost. Dazu war der Naumburger Fotograf Nicky Hellfritzsch in die Tageblatt/MZ-Redaktion gekommen. Er setzt für bestimmte Zwecke eine Foto-Drohne ein, ist also erfahren auf diesem Gebiet. Hellfritzsch loste Uwe Eichstädt als Hauptgewinner aus. Der Bad Bibraer erhält den Hauptpreis: eine DJI Drohne Mini2. Herzlichen Glückwunsch!