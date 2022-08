Dank Fördermittel auch in Zukunft gut vernetzt

Die städtische Bücherei erhält 60.000 Euro von Land und Stadt. Das Geld fließt in den Medienbestand und in digitale Angebote.

Naumburg - Nach Halle, Magdeburg und Dessau zählt die Naumburger Stadtbibliothek zu den meist besuchten ihrer Art im Land Sachsen-Anhalt. Darauf verwies Thomas Pleye während seines Besuchs in der Einrichtung am Donnerstagnachmittag. Anlass für seine Stippvisite war die Übergabe eines Fördermittelbescheids. Das Land reicht 30.000 Euro für den Medienbestand und den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, zu dem auch Veranstaltungen zählen, aus. Weitere 30.000 Euro kommen aus dem Etat der Stadt Naumburg hinzu. „Die Corona-Pandemie hat in vielerlei Hinsicht ihre Spuren hinterlassen. Die Erfahrung mit der Pandemie hat uns gelehrt, uns unabhängiger, flexibler und damit auch digitaler aufzustellen. Die Bibliotheken hatten zudem mehr Anstrengungen zu leisten, um ihre Nutzer zu erreichen. So unterstützen wir mit dem Geld vor allem die technische Ausstattung im Bereich der Non-Book-Medien und der digitalen Ausleihmöglichkeiten“, erklärte Pleye und rief zugleich zu neuen Anträgen auf finanzielle Unterstützung auf.