Damen siegen, die Herren nicht

Die HCB-Frauen, hier Torhütherin Maria Pfüller im Heimspiel gegen Niederndodeleben, haben am Sonntag in Leipzig mit 32:27 gewonnen.

Braunschweig/Plotha/Leipzig - Im Kampf um den angestrebten sechsten Tabellenplatz in der Staffel C der 3. Handball-Bundesliga hat der HC Burgenland einen Rückschlag hinnehmen müssen. Durch die 33:35-Niederlage beim MTV Braunschweig rutschte das Team aus dem Burgenlandkreis auf Rang neun ab.

Dennoch sah Trainer Steffen Baumgart das Glas am Tag nach dem Spiel eher als halb voll denn als halb leer an. „Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit eine starke Partie geboten bei einem Braunschweiger Team, das anhand reichlicher finanzieller Mittel oben mitspielen will.“ Die Hypothek aus dem ersten Durchgang, als der HCB mit einem Fünf-Tore-Minus in die Kabine ging, sei aber zu hoch gewesen.

Dabei hatten die Gäste auch vor dem Seitenwechsel gute Phasen, etwa als man einen 7:10-Rückstand durch die Treffer von Miloje Dolic, Kenny Dober und Marcel Popa zum 10:10-Ausgleich aufholte. Allerdings ließen die Niedersachsen ihrerseits nur wenig später einen 5:1-Lauf folgen. Mit viel Druck in den zweiten Durchgang gestartet, blieben die Burgenländer mit einem Rückstand von meist zwei bis drei Toren immer in Schlagdistanz. „Doch am Ende leisten wir uns ein paar Fehler zu viel“, so Baumgart. Fehler, die den Platzherren „mindestens acht oder neun“ freie Gegenstöße ermöglichten. Diese seien auch der Grund für die hohe Anzahl an Gegentoren, denn im Positionsspiel habe die eigene Abwehr sehr zufriedenstellend agiert, so Baumgart, der insgesamt vor allem die Leistungen von Torhüter Marius Göbner sowie Kevin Szep-Kis, Philipp Große und Marek Hnidak, der achtmal treffen konnte, herausstellte. Mehr Tore als er warf lediglich Kenny Dober (10), der allein von der Sieben-Meter-Marke sechsmal erfolgreich war. „Es ist zwar ärgerlich, dass wir hier trotz einer engagierten Leistung nichts mitnehmen konnten, doch die Moral im Team ist absolut intakt, und das gibt uns Mut für die kommenden Aufgaben“, so der Coach.

Doch am Ende leisten wir uns ein paar Fehler zu viel. Trainer Steffen Baumgart

Eine solche steht nun mit dem Heimspiel am kommenden Samstag gegen den Northeimer HC an. Ab 19.30 Uhr empfangen die Burgenländer in der Hohenmölsener Glückauf-Sporthalle dann einen Mitkonkurrenten um Platz sechs, nämlich genau das Team, das diesen ominösen Rang, der den Klassenerhalt auf Anhieb sichert, derzeit inne hat und das mit lediglich einem Pluszähler mehr als der HCB. Man sieht, es geht eng zu in der Staffel C.

Wie man eine gute Leistung auch in zwei Punkte ummünzen kann, machten am gestrigen Sonntag hingegen die Oberliga-Damen des HC Burgenland vor. Mit 32:27 siegten sie bei der zweiten Mannschaft des SC DHfK Leipzig und feierten den vierten Sieg im vierten Spiel.

Dabei wogte die erste Hälfte zunächst hin und her. Beide Mannschaften konnten die Führungen ihrer Kontrahentinnen immer wieder ausgleichen, ehe den Gästen aus dem Burgenlandkreis dank eines kleinen Schlussspurts die 15:13-Pausenführung glückte. Ein Vorsprung, der nach dem Wechsel zunächst lange knapp blieb, durch vier Tore in Folge aber zur Vorentscheidung ausgebaut wurde. Mit Abstand beste Werferin im Trikot des HCB war Michelle Paluszkiewicz, die gleich 15 Mal (darunter zwei Strafwürfe) einnetzen konnte.

Von einer Siegesserie wie bei den Damen kann die Zweite Herren HCB hingegen in der Sachsen-Anhalt-Liga nur träumen. Gegen die Calbe setzte es beim 26:37 die vierte Niederlage im fünften Spiel. Dabei hielten die Männer von Spielertrainer Marcus Deibicht bis zum 12:13 gut mit, lagen dann aber zur Pause (14:19) bereits mit fünf Treffern in Rückstand. Dieser wuchs nach dem Wechsel kontinuierlich an, so dass am Ende eine klare Pleite stand. Aufseiten der Burgenländer kamen drei Akteure auf fünf Treffer.