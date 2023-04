Leser schwelgen in Erinnerungen an den Brunnen-Bier-Ausschank zum Kirsch- und Stadtfest 1978. Kommt es 2028 zum Comeback?

1978 zur Peter-Pauls-Messe am Lindenring: Wenn aus einem Brunnen Bier verkauft wird, dann will natürlich jeder eins haben.

Naumburg - Na, das war ja zu erwarten. Kaum geht’s ums Biertrinken, ist die Aufmerksamkeit groß. Gut so! Der Tageblatt/MZ-Text zur Naumburger 950-Jahr-Feier in 1978, der sich auch um den Bier-spendenden Brunnen auf dem Lindenring drehte, ließ so manchen Leser im Archiv kramen. Dieter Müller schickte gleich die obige Aufnahme vom Menschenauflauf am Brunnen, Gerd Henschel eine vom „Krug, in den das Bier aus dem Brunnen gefüllt wurde“, und auch Armin Serfling hatte ein solches Bild parat, wenn auch von einem anderen Exemplar. Es gab ja verschiedene.