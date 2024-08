Ende August feiert Großgestewitz nicht nur die Ersterwähnung der Kirche, sondern auch der Ladegast-Orgel. Doch die Freude ist etwas getrübt, denn das Gotteshaus ist vom Holzwurm befallen. Nun muss das Dorf so schnell wiemöglich handeln.

Da ist der Wurm drin - In die Vorbereitung auf die Feierlichkeit zur Ersterwähnung mischen sich dringende Erhaltungsarbeiten

Kirche in Großgestewitz

Grossgestewitz. - Innerhalb weniger Jahrzehnte feiern die Großgestewitzer zwei besondere Kirchen-Jubiläen. 1984 kamen Jung und Alt zur 500-Jahr-Feier zusammen. In wenigen Tagen, genauer am 31. August, begehen sie in ihrer Kirche die 600-Jahr-Feier. Verwirrt?