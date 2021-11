Clubbetreiber: „Uns gibt es noch“

Maurice Prill will am 20. November mit einer großen Party feiern.

Kleinjena - Schwarz, weiß und viel anthrazit statt braun. Dazu Metall, Glas und Leder statt Holz. Im Kleinjenaer „Village“ (ganz früher „Grünes Tal“) erinnert nun nichts mehr an die „Alm-Gaudi“-Zeiten mit Holzhüttencharakter. Unternehmer Maurice Prill hat zuletzt mit viel Eigenleistung an seiner Event-Location im Naumburger Ortsteil gebastelt. Modern sieht sie aus. Eine große neue Belüftungsanlage ist installiert worden.

Dass Prill fürs Renovieren Zeit hatte, lag an der Pandemie, die kaum eine Branche so hart traf wie die der Clubs. Nun aber will Prill zeigen, dass es das „Village“ nach anderthalbjähriger Zwangspause noch gibt. Für Sonnabend, 20. November, plant er eine große „Re-Opening“-Party. „Ich hoffe, dass die nach 3-G-Regeln stattfinden darf. Denn viele junge Leute sind ja noch nicht geimpft“, sagt der 37-Jährige. Sollte eine neue Verordnung aber „2G“ vorschreiben, würde er auch das durchziehen. Mit „Schlaflos“ und „DJ Wham“ hat er attraktive Musik-Acts gebucht, die vor allem für House und Electro stehen. „Aber wir gehen auch Richtung Deutsch-Rap, der bei der Jugend immer populärer wird“, so Prill.

Um den Betrieb in knapp zwei Wochen zum Laufen zu bringen, werden Pauschalkräfte engagiert. Das sei leichter gewesen, als ein Security-Unternehmen zu finden. Ob die Party der Start zu mehreren Veranstaltungen noch in diesem Jahr ist, müsse man abwarten, hänge vom Andrang am 20. November, vor allem aber natürlich von der weiteren Pandemie-Entwicklung ab.

Dass Maurice Prill den Laden trotz Lockdown und Einnahmeausfall nicht gänzlich aufgeben musste, hat er den acht Pensionszimmern inklusive Frühstücksraum zu verdanken, die er im Haus betreibt. Am Saal gewerkelt wurde also erst, wenn die Frühstücksgäste versorgt waren.

Der Club "Village" in Kleinjena (Foto: Torsten Biel)

Froh über die Tatkraft ihres Pächters ist Tina Kirchhoff, deren Eltern früher das „Grüne Tal“ sowie das „Fässchen“ gleich nebenan betrieben. Zwei Objekte mit zuletzt wechselhafter Geschichte. Im „Fässchen“ lief es nach einem schnellen Pächterwechsel endlich wieder gut, ehe der neue Wirt, Martin Schumann, kürzlich durch einen Brand im Gastraum einen Rückschlag erlitt. Schumann werde aber weitermachen, das „Fässchen“ umgestalten und, abhängig von der Verfügbarkeit der Handwerker, im kommenden Jahr wieder eröffnen, so Kirchhoff.

Weit mehr Nerven kostete die Freyburgerin hingegen das „Alm-Gaudi“-Chaos, als sich Betreiber Marco Maaß 2018 aufgrund eines großen Schuldenberges quasi über Nacht nach Brasilien absetzte. Dort ist er heute im Kaffeegewerbe unterwegs und postet Bilder vom schönen Leben. Tina Kirchhoff hat ihn letztens sogar angerufen und erreicht. „Er hat um Verständnis geworben, alles mit seinen Schulden erklärt und sogar ein kleines bisschen Reue gezeigt.“ Trotzdem ist sie froh, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist und mit dem „Village“ nun ein neues geschrieben wird.