Chillen mit Einhörnern - Schulschreiber in Saubach stellen eigenes Buch vor

Die Kneipp-Grundschule in Saubach zählt zu den drei Grundschulen in Sachsen-Anhalt, in denen der Bödeckerkreis sein Schulschreiber-Projekt durchführt. Aus Texten der Kinder entstand mit Hilfe des Autors und Mentors Michael Spyra ein eigenes Buch.