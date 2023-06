Handel Neueröffnungen, Umzug, Geschäftsaufgaben - in der Naumburger Innenstadt herrscht Dynamik.

Handel in Naumburg

Ein Food-Truck des „Gasthofs Zufriedenheit“ steht samt Tischen und Stühlen auf der kleinen Insel am Steinweg.

Naumburg - Die herausfordernde Situation in Einzelhandel und Gastronomie (um es mal positiv zu formulieren) sorgt auch in der Naumburger Innenstadt für große Dynamik. Selbst die vielen geschäftstüchtigen und pfiffigen Händler haben mit der Online-Konkurrenz und explodierten Preisen in der Waren-Beschaffung stark zu kämpfen. Tageblatt/MZ hat sich umgeschaut.