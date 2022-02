Burgscheidungen: Brücken sind fast fertiggestellt

In Burgscheidungen schreiten die Arbeiten an Mühlgraben- und Unstrutbrücke weiter voran.

Burgscheidungen - Vor den Toren von Burgscheidungen gehen die Arbeiten an Mühlgraben- und Unstrutbrücke voran. Die beiden Bauwerke seien bis auf Fahrbahnbelag und Außenanlagen nunmehr fertiggestellt, teilt Christina Vater, Sprecherin des Burgenlandkreises, auf Nachfrage mit. Der Flutdurchlass ist montiert und komplett verfüllt worden. Es wird noch am Böschungsgeländer und der Absturzsicherung am Flutdurchlass gearbeitet. Böschungstreppen werden hergestellt sowie das Flut-Gelände profiliert und gepflastert.

Die Kreisstraße nebst Knoten wird grundhaft ausgebaut, der Gehweg hergestellt und die Beleuchtung installiert. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals dauern. Die Arbeiten liegen laut der Kreissprecherin im Zeitrahmen. Die Kosten belaufen sich auf sieben Millionen Euro, wobei das Land die Investition mit Mitteln aus dem Hochwasser-Fonds komplett trägt. (cm)