Burgenlandkreis reduziert seine Impfangebote

Naumburg - Der Burgenlandkreis reduziert ab Montag, 30. Mai, seine Impfangebote, da „derzeit die Nachfrage nach Impfungen nachlässt“, wie Landrat Götz Ulrich (CDU) in der jüngsten Sitzung des Kreistages sagte. Ab dann besteht in der Naumburger Impfstelle am Montag und Dienstag die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Im Impfzentrum Zorbau werden mittwochs und donnerstags Impfungen verabreicht und freitags und samstags erfolgen Impfungen in der Zeitzer Impfstelle. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 11 bis 18 Uhr. In Bad Bibra wird es dann keine Impfmöglichkeit mehr geben. Bisher wurden und werden noch an allen vier Standorten mittwochs bis samstags von 11 bis 18 Uhr Impfungen angeboten.

Der Impfbus des Landkreises hatte bereits am 1. Mai seinen Betrieb eingestellt. Mobile Impfungen, etwa in Seniorenheimen, seien aber weiter möglich und können beim Kreis angefragt werden. Die Impfquote im Burgenlandkreis ändert sich bereits seit Monaten kaum merklich. Anfang vergangener Woche betrug die Quote der Erstimpfungen laut Ulrich 72,59 Prozent, die der Zweitimpfungen 70,14 Prozent. 54,21 Prozent haben demnach eine Auffrischungsimpfung bekommen, weitere 2,4 Prozent eine zweite Auffrischungsimpfung. Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb einer Woche um rund ein Drittel gesunken. Betrug der Wert Donnerstag vor einer Woche noch 273,66, lag er nach Angaben des Robert-Koch-Institutes am gestrigen Sonntag bei 183. In dieser Zeit hatte der Kreis zwei Verstorbene im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion zu beklagen. Es handele sich um einen 67-jährigen Weißenfelser und einen 63-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Unstruttal.

Auf den Intensivstationen der Weißenfelser und Zeitzer Kliniken lagen am Donnerstag keine, im Naumburger SRH-Klinikum zwei Covid-Patienten. Auf den Normalstationen waren zu diesem Zeitpunkt in Weißenfels vier, in Zeitz fünf sowie in Naumburg 14 Patienten mit einer Corona-Infektion, was zum Teil aber nur eine Begleitdiagnose darstellt. Wie bereits in den Vorwochen gebe es kein größeres Infektionsgeschehen in den Seniorenheimen, Schulen und Kitas des Landkreises zu vermelden.