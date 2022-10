Burgenland-Männer zeigen im Topspiel die Zähne

Auch Marcel Popa - hier im Auftaktspiel gegen Bad Blankenburg - trat am Samstag als Torschütze für den HCB in der Auswärtsspartie der Mitteldeutschen Oberliga bei Concordia Delitzsch in Erscheinung.

Naumburg - In Delitzsch, beim ehemaligen Handball-Bundesligisten, trafen am Wochenende zwei noch verlustpunktfreie Teams der Mitteldeutschen Oberliga aufeinander. Umso glaubwürdiger die große Freude, die Svanjunas Kairis, der neue Trainer des HC Burgenland, versprühte, nachdem seine Mannschaft auch in Sachsen die weiße Weste bewahrt hatte: „Das war ein richtiges Top-Spiel, in dem wir unsere Zähne zeigen konnten“, sagte der aus Litauen stammende Übungsleiter nach dem 25:28.

Dabei sahen die Zuschauer in Delitzsch eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der sich die Gäste aus dem Burgenlandkreis noch ein paar Abspielfehler zu viel erlaubten. Zwar lag man beim 2:5 schnell mit drei Treffern in Front, doch kam Delitzsch ebenso schnell wieder heran, und der 11:11-Pausenstand spiegelte das enge Match der beiden Spitzenteams gut wider.

Waren die Naumburg-Stößener Handballer unter Trainerin Ines Seidler vor vielen Jahren noch dafür bekannt, nach der Pause mal einen Durchhänger zu haben, drückte der HCB nun gleich nach dem Wechsel auf die Tube. Zwei Tore von Kenny Dober, dem an diesem Tag treffsichersten Gästeakteur, sowie eines von Kevin Szep-Kis machten aus einem 13:13 ein 13:16, und diesmal ließen die HCB-Mannen die Sachsen auch nicht noch mal rankommen. „Durch diesen kleinen Lauf konnten wir Delitzsch zu Fehlern zwingen und diese auch nutzen“, sagte Svajunas Kairis, der zudem die Leistung seiner Torhüter Marius Göbner und Marian Voigt lobte, die beide etwa eine Halbzeit lang auf der Platte standen. Der Vorsprung wurde größer, und spätestens beim 22:28 kurz vor Schluss konnte auch der ängstlichste HCB-Anhänger nicht mehr bibbern. Das Verkürzen der Platzherren auf 25:28 war da nur noch ein wenig Kosmetik.

„Wir haben jetzt zwei Heimspiele gegen Hermsdorf und Elbflorenz, während sich kommendes Wochenende die beiden anderen verlustpunktfreien Mannschaften aus Halle und Köthen direkt gegenüberstehen. Da bin ich natürlich gespannt“, blickt Svajunas Kairis schon mal voraus. Optimistisch scheint er. Doch dass die beiden im Mittelfeld platzierten Teams aus Hermsdorf und Dresden nun Selbstläufer werden, davor warnt er: „Wir werden jeden Gegner respektieren und als schwere Aufgabe annehmen. Aber natürlich muss es unser Ziel sein, die Tabellenführung zu verteidigen“, so der neue Coach.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: Concordia Delitzsch - HC Burgenland 25:28 (11:11). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Kenny Dober 11/4, Laurenz Kröber, Marcel Popa 1, Stefan Remke, Tim Bielzer 2, Niklas Seifert, Mirco Fritzsche, Florian Pfeiffer 3, Kevin Szep-Kis 4, Janko Pesic 5, Steve Baumgärtel, Richard Vogel 2 - Siebenmeter: Delitzsch 8/5, HCB 4/4; Zeitstrafen: Delitzsch 5, HCB 2.

Die gute Laune des Litauers konnte von seinen HCB-Trainer-Kollegen jedoch nicht geteilt werden. Denn sowohl die zweite Männermannschaft als auch die Oberliga-Damen mussten am Wochenende über Niederlagen quittieren.

Dabei erlebten die Herren, die in der Sachsen-Anhalt-Liga beim HSV Haldensleben antraten, den gleichen Spielverlauf wie die Erste. Auch hier stand es bis kurz nach dem Seitenwechsel unentschieden, ehe ein Lauf die Entscheidung einleitete. Hier jedoch waren es nicht die Burgenländer, sondern die Haldenslebener, die von 19:19 auf 23:19 davonzogen und im weiteren Verlauf diesen Vorsprung bis zum 38:32-Endstand auch ausbauten. Zwei Siege und drei Niederlagen sowie Tabellenrang acht stehen für die HCB-Zweite dadurch nun zu Buche.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HSV Haldensleben - Burgenland II 38:32 (16:17). HCB II: Max Knoblauch, Jakob Aumann; Marcus Deibicht 1, Marcus Födisch 5, Eric Emmerich 3, Tom-Erik Röhrborn 3, Lucas Haucke 4, Martin Voigt 3, Paul Zänker 9/5, Martin Tillmann 2, Jonas Hassenmeier 2 - Siebenmeter: HSV 2/2, HCB II 6/5; Zeitstrafen: HSV 4, HCB II 3.

Mit einem Sieg im bis dato einzigen Spiel reisten hingegen die Oberliga-Frauen des Clubs zum VfL Meißen, wo es beim 36:32 aber nicht viel für das Team von Sascha Meiner und Danny Nas zu holen gab. Zumal die Gastgeberinnen aus Sachsen schon Ende des ersten Durchgangs mit 20:11 klar in Führung gelegen hatten. Das HCB-Team sortiert sich deshalb nun erstmal im Tabellenmittelfeld ein und empfängt nun Spitzenreiter HC Leipzig II.

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: VfL Meißen - HC Burgenland 36:32 (20:13). HC Burgenland: Wiebke Detjen, Kira Barth; Julia Pöschel 6/2, Marie Knappe 6/1, Lena John 4, Sandra Kube 12, Jasmin Heinz 2, Lea Schönefeld, Patrizia Sturm 2, Juliane Maul, Celine Knorr - Siebenmeter: VfL Meißen 9/8, HCB 4/3; Zeitstrafen: VfL Meißen 4, HCB 6.