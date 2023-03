Naumburg - Fangen wir mit der guten Nachricht an, denn die ist es ja selbstverständlich erst mal: Das Abwenden der drohenden „Bulabana“-Schließung zu Ende März liegt in „greifbarer Nähe“, wie Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) am Freitag in einem Pressegespräch sagte. Wie er ausführte, liegt ein „tragfähiges Konzept“ zur Finanzierung der Betriebskosten bis Ende 2023 vor. Intensive Gespräche mit dem Landkreis hätten den Durchbruch ermöglicht. Wenn der Gemeinderat zustimme, müsste in 2023 keinem Mitarbeiter gekündigt werden. Alles könnte wie bisher weiterlaufen, inklusive Schul- und Vereinssport sowie Reha- und Wellnessangebote.

