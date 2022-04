Büffeln im modernen Modulbau

Hell, aber nicht hellhörig: Seit Beginn des neuen Schuljahres wird an der Landesschule Pforta der Unterricht in einem Modulbau absolviert, hier die Klasse 9S mit Geografielehrer Michael Heinze. Der Bau dient als Übergangslösung bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude.

Schulpforte - An der Landesschule Pforta wird derzeit im Ausnahmezustand gelehrt und gelernt - sehr gut leben lässt sich damit aber trotzdem. Seit Beginn des Schuljahres wird der Unterrichtsstoff den aktuell 283 Schülern in zwölf Klassen nicht wie gewohnt im Hauptgebäude vermittelt, sondern in einem sogenannten Modulbau. Das ebenerdige, rund 650 Quadratmeter große flache Gebäude dient der renommierten Bildungseinrichtung als Interimslösung - das deswegen, weil in Kürze mit der Sanierung des Hauptgebäudes begonnen wird. Dauer bis 2024, vielleicht auch 2025. Will heißen: Die frisch immatrikulierten Neuntklässler werden unter Umständen das historische Hauptgebäude nicht mehr von innen sehen.