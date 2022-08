Bücherschrank und Schachspiel: Wie Bürgerverein Stadtpark weiter aufwertet

Kerstin Hirschfeld (l.), Henning Jaworski und Claudia Freier vom Naumburger Bürgerverein am neuen Bücherschrank im Stadtpark.

Naumburg - In vielen Städten sind sie bereits zu finden und überaus beliebt. Nun hat auch Naumburg einen öffentlichen Bücherschrank. Seinen Platz hat er im Stadtpark gefunden nahe der Mauer an der Poststraße. „Damit schließen wir auch unser gemeinsames Projekt mit der Personalentwicklungs und -management GmbH ab“, sagte Henning Jaworski, Vorstandsmitglied des Naumburger Bürgervereins. Begonnen hatte die Zusammenarbeit 2018. Damals wurden Nistkästen an Bäume angebracht. Es folgten ein Insektenhotel und Abfalleimer aus Holz. Für das Kirschfest entstand eine lange Wimpelkette.