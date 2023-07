Brücken-Großbaustellen nun auch in Bad Kösen und Saaleck

Auch diese Brücke unterhalb des einstigen Schultze-Naumburg-Anwesens in Saaleck steht auf dem Sanierungsplan der Deutschen Bahn.

Saaleck - Seit 2016 schon erneuert die Deutsche Bahn AG auf dem Streckenabschnitt Weißenfels-Erfurt ihre Brücken. Die Arbeiten verlagern sich dabei immer weiter westwärts und sollen im Juni kommenden Jahres in Bad Kösen und rund um Saaleck stattfinden. Ein markantes Unterfangen, denn hier befinden sich gleich vier große Bauwerke mit Ausstrahlung in einer besonderen Landschaft. Dem vorausgegangen war der Einbau von sechs Weichen im Bahnhof Bad Kösen und nahe Schulpforte (wir berichteten). Die Arbeiten an den Bauwerken, die einhergehen mit der Erneuerung der Oberleitungen, sollen etwa ein Jahr dauern. Wie sehr der Bahnverkehr betroffen sein wird, darüber gibt es noch keine Angaben.