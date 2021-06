Brücke an der Thainburg wird saniert

Naumburg - Die Sanierung der Thainburgbrücke in Naumburg hat begonnen. Sie soll nach derzeitigem Stand bis zum 30. September stattfinden. Darüber informierte am Freitag eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Zuwegung über das Bauwerk für Fußgänger und den Radverkehr wird in dieser Zeitspanne vollständig gesperrt. Diese Sperrung gilt auch für den Fußweg zwischen der Straßenbahnhaltestelle am Marientor bis zum Curt-Becker-Platz. „Die Fußgänger werden somit aufgefordert, den Fußweg der anderen Straßenseite zu nutzen. Durch den Baustellenverkehr einerseits und das einzuhaltende Lichtraumprofil für den Straßenbahnverkehr andererseits kann sonst keine ausreichende Bewegungsfreiheit sichergestellt werden“, so die Sprecherin weiter.

Die Anlieferung der Baugeräten und Materialien an die Baustelle erfolgt vorwiegend durch den Stadtgraben mit Zufahrt über den Curt-Becker-Platz und durch die Marienmauer sowie über die Thainburgstraße. Mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in Teilabschnitten, zum Beispiel beim Be- und Entladen der Lkw, ist während der Bauphase zu rechnen. Eine Verkehrssperrung erfolgt in diesen Straßenbereichen jedoch nicht. „Zwar ist die zeitweilige halbseitige Sperrung des Marienringes Bestandteil der verkehrsrechtlichen Anordnung, sie soll aber nur in unbedingt notwendigen Ausnahmefällen zum Tragen kommen“, hon die Sprecherin hervor.

Bauausführende Firma ist die Karrie Bau GmbH & Co. KG (ehemals Implenia Instandsetzungs GmbH) mit Sitz in Erfurt einschließlich deren Nachauftragnehmer. Die ersten Erdbauarbeiten - die Suchschachtungen der Medienträger - beginnen am 10. Juni. (ag)