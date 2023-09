Braucht es neuen Blick? Förderer der Moritzkirche üben Kritik an Verein

Welterbe an Saale und Unstrut

Blick auf die Naumburger Moritzkirche und ihr Umfeld samt Dom von oben. Der Förderverein der Kirche will nun den Verein Welterbe an Saale und Unstrut verlassen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Der Förderverein der Moritzkirche in Naumburg wird den Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut verlassen. In einer Austrittserklärung des Vorstands vom 11. September, die der Tageblatt/MZ-Redaktion vorliegt, beklagt der Vereinsvorstand um den Vorsitzenden Guido Siebert die fehlende Beachtung der Moritzkirche durch den Welterbe-Verein und seiner Mitglieder.