Im Freyburger Kirschweg kam es am Samstag zum Brand einer Doppelhaushälfte. Auslöser war das Abflammen von Unkraut mittels eines Gasbrenners. Eine Frau erlitt Verletzungen durch Rauchgas. Das komplette Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Feuerwehreinsatz in Freyburg

Die Feuerwehr rückte am frühen Samstagnachmittag zu einem Hausbrand am Freyburger Kirschweg aus.

Freyburg/cm - Das simple Abbrennen von Unkraut mittels eines Gasbrenners führte am frühen Samstagnachmittag zu einem verheerenden Brand einer Doppelhaushälfte am Kirschweg in Freyburg.

Brand nach Abbrennen von Unkraut: Hoher Sachschaden in Freyburg

„Die Flammen griffen begünstigt durch den Wind zuerst auf eine angrenzende Hecke, dann über den Carport auf das Haus über“, teilte Christopher Radenz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Unstruttal, auf Anfrage mit.

Eine Bewohnerin wurde durch Rauchgas verletzt. Durch den Brandschaden und die Löscharbeiten sei das komplette Gebäude derzeit unbewohnbar, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag mit. Der Schaden wird auf insgesamt 300.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war 13.42 Uhr alarmiert worden. Einsatzkräfte der Wehren aus Freyburg, Zeuchfeld, Balgstädt und Gleina löschten den Brand. Vor Ort waren insgesamt 41 Kameraden und acht Fahrzeuge, darunter auch die Drehleiter der Naumburger Feuerwehr.