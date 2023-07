Großeinsatz im Burgenlandkreis Brand hält Eulau in Atem - 200 Einsatzkräfte kämpften gegen Flammen - Übergreifen auf Dorf befürchtet

Auf einem Feld bei Eulau bricht am Donnerstagabend ein Brand aus. Wind fachte die Flammen zusätzlich an. Auch Wald wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht. Vor welchen Herausforderungen die Feuerwehren standen.