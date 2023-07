Die Freiwillige Feuerwehr Naumburg wird am Mittwochabend zu einem Einsatz an der Naumburger Neumauer gerufen. Mit gutem Ausgang.

Naumburg/hbo - Aufgrund des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Naumburg konnte ein Brand am Mittwochabend schnell gelöscht und Gefahr für Leib und Leben schon im Ansatz unterbunden werden. Um 17.52 Uhr ging die Alarmierung ein, dass auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Naumburger Neumauer ein Brand ausgebrochen sei.

Die Kameraden rückten an, löschten schnell, so dass lediglich ein kleiner Schaden an einem Tisch und an der Holzdielung des Balkons entstand. Menschen wurden bei dem Vorfall zum Glück nicht verletzt, teilte Sprecher Thomas Ortmann vom Polizeirevier Burgenlandkreis am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mit.