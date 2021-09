Blütengrund: Kommt Bürgerentscheid?

Die Fähre (r.) bringt im Blütengrund noch immer Touristen über die Saale. Doch ansonsten ruht in puncto Fahrgastschifffahrt der See.

Naumburg - Der erste Bürgerentscheid Naumburgs: Gut möglich, dass er am kommenden Donnerstag, 7. Oktober, stirbt, bevor er überhaupt ins Leben gerufen wurde. Zur Erinnerung: Es geht - wir berichteten mehrfach - noch immer um Schifffahrt und Gastronomie im Blütengrund. Diese will Fährmann Manfred Schmidt wieder am Zusammenfluss von Saale und Unstrut betreiben. Ein Pachtvertrag mit der Stadt Naumburg scheiterte jedoch am Veto des Gemeinderates, woraufhin eine Gruppe um Henrik Schumann (Vereinte Bürgerliste) ein Bürgerbegehren initiierte. Dieses brachte mit 2.209 gültigen Unterschriften auch den notwendigen Rückhalt aus der Bevölkerung.

Und doch erscheint es Beobachtern als sehr wahrscheinlich, dass der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sondersitzung am kommenden Donnerstag, 18.30 Uhr, im Euroville dieses Bürgerbegehren für unzulässig erklären und damit den sich ansonsten am 19. Dezember anschließenden Bürgerentscheid, der 30.000 Euro kosten würde, stoppen wird.

Warum? Hauptsächlich aufgrund der Empfehlung und rechtlichen Auffassung der Stadtverwaltung. Gleich mehrere Argumente nennt sie in ihrer Vorlage. So habe der unterschreibende Bürger nicht erfahren können, über was genau, also welche Vertragsdetails, er abstimmt. Unzulässig sei auch, dass „über die Rechtsverhältnisse eines ehrenamtlichen Mitglieds des Gemeinderats“ entschieden würde.

Wenig hilfreich für die Initiatoren ist zudem, dass eine Mehrheit im Rat das Vorhaben von Manfred Schmidt sowieso kritisch sieht und deshalb auch den Pachtvertrag hatte platzen lassen.

Sollte der Rat tatsächlich das Verfahren beenden, stünde den Initiatoren des Bürgerbegehrens der Klageweg offen - oder zumindest eine Prüfung durch die Kommunalaufsicht. Henrik Schumann will sich diese Option, so sagte er gestern auf Anfrage, offen halten. Gut möglich aber auch, dass er seinen Kampf für Fährmann Schmidt bald resigniert für beendet erklärt. Als mögliche Lösung der verfahrenen Situation war vor Wochen angekündigt worden, eine neue Lösung zu suchen, in der Manfred Schmidt statt der alleinigen Haupt- eine gute Nebenrolle spielt. Bislang, so bestätigte gestern Henrik Schumann, der eng mit seinem Fraktionskollegen Schmidt vertraut ist, habe es solche Gespräche aber nicht gegeben. Der interessierte Naumburger sollte aber vielleicht nicht allzu überrascht sein, wenn es solche Gespräche trotzdem gibt - nur eben ohne Manfred Schmidt.