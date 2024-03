Bürgerschaftliches Engagement Blut kann weiter fließen: Wie sich Gleinaer Einwohner für Spendenaktion starkmachen

Nachdem der DRK-Blutspendedienst die jährlich vier Spendenaktionen in Gleina nicht mehr absichern kann, haben engagierte Einwohner eine Alternativlösung für ihren Ort gefunden. Was am 27. März geplant ist.