Beim Tag der offenen Tür im sonst nicht zugänglichen Schloss Burgscheidungen kramen Besucher in Erinnerungen - und erfahren Spannendes zur geplanten Zukunft. Die Resonanz auf Führungen ist groß.

Großer Andrang beim Tag der offenen Tür auf Schloss Burgscheidungen. Die Besucher erkundeten den weitläufigen Schlossgarten oder nahmen an - rasch ausgebuchten - Touren durch das Gebäudeensemble teil.

Burgscheidungen - Bereits am späten Mittag war lediglich noch die Tour um 17 Uhr buchbar; kurze Zeit später waren auch die allerletzten Plätze für eine der Führungen durch das Schloss vergeben: Der Tag der offenen Tür in Schloss und Schlosspark Burgscheidungen am Ostermontag erwies sich als wahrer Besuchermagnet.