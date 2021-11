Blick in die Welt „eitlen Blödsinns“

Naumburg - Mit dem Theater hatte der langjährige Kunstschaffende Georg Mittendrein abgeschlossen, als er sich mit fast 69 Jahren zur Ruhe setzte. Fortan wollte sich der gebürtige Wiener ausschließlich seinem Garten widmen und sich als Amateurflohmarkthändler betätigen. Inzwischen kocht er auch einmal wöchentlich in einem Asylheim für etwa 50 Obdachlose. All diese Arbeiten unterbricht der 71-Jährige dieser Tage, um hierzulande sein Buch „Der Theaterintendant - Ein kleiner Ratgeber wie man es wird und möglichst lange bleibt“ vorzustellen. Während seiner Lesungsreise macht er am Mittwoch 17. November, ab 19 Uhr auch im Foyer des Theater Naumburg Station - einer seiner vielen Wirkstätten als Intendant. Erklingen werden zur Lesung Theaterlieder, die seine Ehefrau, Irene Budischowsky, singen wird.

Es sei zwar sein erstes, aber eben auch letztes Buch, betont Mittendrein im Gespräch mit Naumburger Tageblatt/MZ. Geschrieben habe er es nur, weil ihm nach einem Bericht eines jungen Kollegen „die Galle übergelaufen“ ist. Die zu schreibenden Worte drängten aus der Schreibfeder und füllten letztlich 146 Seiten. „Das Buch hat mich nur drei Wochen gekostet“, so der Autor. Angelegt ist es als Ratgeber, der nicht nur Intendanten in spe spitzzüngig und schonungslos mit der wahren Welt hinter den Kulissen vertraut macht. Schöpfen konnte er dafür aus einem inzwischen übervollen Fass an Erinnerungen. Unfassbar war für ihn, dass „der eitle Blödsinn weitergeht“ und meint damit die Unart der Intendanten, beim Antritt einer neuen Stelle das Personal - vornehmlich das künstlerische - meist komplett auszutauschen.

Georg Mittendrein wirkte für eine Spielzeit an der einst "Kleinen Bühne Naumburg". (Foto: Privat)

„Man unterstellt seinen künftigen Mitarbeitern damit, dass sie an dem Vorgänger hängen. Jeder Intendant bringt eben seine Speichellecker mit“, so Mittendrein. Diese Unart habe sich mit der Nachwendezeit etabliert, während der westdeutsche Intendanten der zweiten oder dritten Garnitur die ostdeutschen Theater übernahmen und die guten Ensemble zerschlugen.

War er einst selbst dieser Eitelkeit erlegen und führte stets Speichellecker im Schlepptau? „Ich habe nie jemals, wenn ich als neuer Intendant an ein Theater kam, jemandem gekündigt - sei denn, er war nachweislich faul oder intrigant“, erzählt er. So hatte auch das vierköpfige Puppenspielensemble nichts zu befürchten, als er für die 2000/2001er-Spielzeit an der Kleinen Bühne Naumburg als Intendant fungierte. Auch wenn ihm das Fach fremd war, führte er das Puppentheater weiter und sanft die Schauspielsparte nebenher ein. Noch heute weiß er, wie es die Puppenspieler geliebt haben, als Schauspieler hinter den Figuren hervorzutreten und schwärmt noch heute beispielsweise von Kristine Stahl als „besondere Theaterpersönlichkeit“. Geschätzt hat Mittendrein auch deren Vater Peter Stahl, der viele Jahre die Kleine Bühne leitete.

Mittendrein ist nach wie vor schleierhaft, wie der damalige Kulturamtsleiter diesen unbescholtenen Intendanten, zumal Stahl zu diesem Zeitpunkt bereits 60 Jahre alt war, kündigen konnte. „Das macht man nicht“, so Mittendrein, der Stahls Nachfolge antrat - folgenschwer für den Kulturamtsleiter. Weil dieser stets seine Kompetenzen überschritten hat und die Spielplangestaltung an sich reißen wollte, machte sich Mittendrein daran, den Mann mit Unterstützung der Sekretärin des damaligen Oberbürgermeisters, Frau Ulitzka, und mit Hilfe seines Anwalts Gisbert Kuhtz aus dessen Amt zu fegen.

Als der Kulturamtsleiter seinen Hut nehmen musste, nahm auch Mittendrein nach nur einer Spielzeit von Naumburg Abschied - aus freien Stücken, wohlgemerkt. Schließlich war ihm einst die Generalintendanz am Theaters Plauen-Zwickau angeboten worden. Er griff zu, denn er sei ohnehin kein „Langstreckenläufer“, wie er sagt. „Meine durchschnittliche Wirkdauer betrug vier Jahre, danach“, meint er, „versage ich.“ Mit seiner „Wucht am Anfang“ stürzte er sich auf alle Probleme. Doch sobald diese gelöst waren, fehlte ihm etwas, zog es ihn zu neuen Herausforderungen. So blickt er nun auf ein „wildes, abwechslungsreiches Theaterleben“ zurück.

Wenn er von seinen in dieser Zeit gesammelten und nun teils niedergeschriebenen Erfahrungen in der Domstadt erzählt, hofft er nicht nur auf ein Wiedersehen mit dem Naumburger Publikum, sondern auch auf ein Wiedersehen mit seinen Kampfgefährten Frau Ulitzka und Herrn Kuhtz sowie der damaligen lokalen Kulturredakteurin Helga Heilig.

In seinem Buch „Der Theaterintendant“ fasst Mittendrein seine Erfahrungen als Intendant mehrerer Stadttheater in Deutschland, Österreich und Südtirol auf vergnügliche Weise zusammen. In 24 Kapiteln weiht er „liebe, junge Kollegen“, die gerne Intendanten werden wollen, in die wahre Welt des Theaters ein und räumt mit Illusionen auf. „Wussten Sie zum Beispiel, woher der Begriff Intendant stammt? Die Antwort darauf sowie viele Einblicke in das Innenleben des Theaters bietet Ihnen dieses satirische Buch“, wird angekündigt. Es beinhaltet 26 Karikaturen und mittels QR-Codes ist eine Begrüßung durch den Autor zu hören.