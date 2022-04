Bleibende Erinnerungen

Bad Bibra - Die alten Gleise der Finnebahnlinie zwischen Laucha und Lossa sind seit Jahrzehnten verwaist, und dennoch rollt eine Bahn im einstigen Bad Bibraer Bahnhof. Sie erinnert an Geschichte und Funktion des schmuck restaurierten stattlichen Hauses in der Bahnhofstraße, das architektonisch beeindruckend teils in Sandstein- und in Fachwerkbauweise errichtet wurde. In seiner Grundbausubstanz ist das Bahnhofsgebäude immer noch funktional erkennbar mit dem Hauptgebäude, in dem einst Bahnhofsfunktionsräume nebst Gaststätte und Wohnungen untergebracht waren und sich daran als Flachbau der frühere Güterschuppen anschließt. Der einstige Anlaufpunkt für Reisende ist seit 2002 ein Zuhause für den Gesundheits- und Freizeitsport.