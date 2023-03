Ausstellung im Café „Zille“ in Naumburg

Naumburg - Die Kunstwelt pilgert derzeit nach Amsterdam. Kurz nach der Eröffnung der Ausstellung mit Bildern des holländischen Meisters Johannes Vermeer (1632-1675) waren sämtliche Tickets verkauft. Wer weder eine volle Grachtenstadt erleben will, noch für die Reise in die Niederlande die Koffer packen mag, der kann das Café „Zille“ in Naumburg besuchen. Zwar hängt dort nicht Vermeers bekanntestes Gemälde, „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“. Vielmehr entdecken Gäste Arbeiten von Mädchen und Jungen der Käthe-Kruse-Schule, die nach dem weltberühmten Bild entstanden sind.