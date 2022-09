Bis Sommer 2023 geschlossen - „Arche Nebra“ geht in Baupause

Am Besucherzentrum in Kleinwangen stehen umfangreiche Neuerungen innen wie außen an. Mit der morgigen Schließung und dem vorübergehenden Umzug gibt es viel zu tun.

Kleinwangen - Wenn vor einem privaten Umzug sorgsam Sammeltassen und Silberbesteck in Kisten gepackt werden, steht die „Arche Nebra“ vor einer etwas anderen Herausforderung. „Das schwierigste Objekt wird das Skelett aus der Aunjetitzer Kultur, was sich in einer Bodenvitrine in der Dauerausstellung befindet“, erzählt Bettina Pfaff, Geschäftsführerin des Besucherzentrums in Kleinwangen.