In Zeuchfeld steigt wieder die „80er-Jahre-Fete“ mit DJ Fred. Tageblatt/MZ hat der Discjockey exklusiv verraten, welche Hits aus der legendären Musik-Ära ihm besonders am Herzen liegen.

„Bis heute knutschen wir zu diesem Song“: So gelingt die perfekte „80er-Jahre-Fete“

80er-Jahre-Fete in Zeuchfeld: DJ Fred jüngst bei einer Party in Saubach.

Zeuchfeld - Sie ist der absolute Kult für die Bewohner von Zeuchfeld und den umliegenden Dörfern – die große „80er-Jahre-Fete“, zu der der seit 61 Jahren und damit zeit seines Lebens in Zeuchfeld lebende DJ Fred (alias Fred Jänicke) bereits seit 1997 (!) stets am Sonnabend vorm ersten Advent in den Saal des heutigen Freyburger Ortsteils einlädt – auch 2025, diesmal am 29. November, wieder (Beginn 20 Uhr).