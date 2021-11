Bis 5. Dezember: Busse statt Züge auf Strecke der Unstrutbahn

Naumburg - Weil es bei Gleiserneuerungsarbeiten durch die DB Netz AG zu Verzögerungen kommt, wird der Streckenabschnitt zwischen Karsdorf und Wangen auf der Regionalbahnlinie RB 77 Naumburg - Wangen für längere Zeit für den Zugverkehr gesperrt werden. Die Züge der Linie RB 77 können deshalb bis einschließlich Sonntag, 5. Dezember, nicht auf diesem Streckenabschnitt verkehren.

Die Züge werden weiterhin durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Reisende nach Wangen müssen jedoch nicht mehr in Nebra in Großraumtaxis umsteigen. Wegen der Sperrung eines Bahnübergangs wurde die Bushaltestelle für den Schienenersatzverkehr in Nebra verlegt. Die Busse halten nun auf der Westseite des Bahnhofs in der Straße Am Bahnhof. In Wangen bedienen die Busse den Haltepunkt Kleinwangen. (ag)