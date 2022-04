Billrodaer ist auf halsbrecherischer Tour unterwegs - und erfolgreich

Tim Apolle (Mitte) hat in New Mexico den ersten Lauf der US-amerikanischen Cross-Country-Meisterschaft für sich entschieden.

Farmington - Der Billrodaer Enduro-Pilot Tim Apolle hat während seines derzeitigen USA-Aufenthalts (Tageblatt/MZ berichtete) ein weiteres Rennen bestritten. „Ich bin zurzeit in Colorado und bereite mich auf den nächsten Wettbewerb im Rahmen der Hard-Enduro-Serie AMA am 1. Mai in Montana vor“, berichtet der Motorsportler aus dem Burgenlandkreis. „Da lag es nahe, als Test und Generalprobe den ersten Wertungslauf der amerikanischen Cross-Country-Meisterschaft zu nutzen.“ Nahe heißt in Apolles Fall das für dortige Verhältnisse lediglich fünf Autostunden von seinem aktuellen Domizil entfernt gelegene Farmington im Bundesstaat New Mexico.

Die Fahrt dorthin war teilweise eine ziemlich riskante gewesen, erzählt der 25-Jährige. „Wir waren auf einer der zehn gefährlichsten Straßen der Welt unterwegs. Es ging über die Rocky Mountains, auf der einen Seite steil hinauf, auf der anderen extrem steil hinunter. Mit unserem riesigen Renntruck war das ziemlich halsbrecherisch, zumal da auch immer wieder Eisschollen vom Berg auf die Fahrbahn rutschten. Wenn da die Bremsen versagt hätten...“ Aber das seien eben auch Erlebnisse neben der Rennstrecke, die er nicht missen wolle.

Das Beta-Motorrad des Billrodaers war der einzige Zweitakter im Starterfeld. (Foto: Apolle)

Als Training für das eigentliche Mehrstunden-Enduro nahm Tim Apolle am Samstag außer Wertung an einem Sprint-Rennen der Amateurklasse teil. Im Hauptrennen über zwei Stunden am Ostersonntag war der Billrodaer dann der einzige Starter mit einem Zweitakter im Feld. „Die anderen Fahrer hatten 450er-Viertakt-Maschinen, die natürlich etwas mehr Leistung als mein Motorrad haben. Deshalb hatte ich nach dem Start auf einer langen Geraden auch einige Mühe, ganz vorn mitzuhalten“, beschreibt der Beta-Pilot die erste Phase des Rennens.

Von Runde zu Runde, jeweils knapp 25 Minuten lang, habe er dann aber immer mehr Fahrer überholen können. „Es ging durch Flussbetten, Dünen, Sand sowie steinige Passagen. Zudem gab es Auf- und Abfahrten. In dieser Kombination findet man solche Strecken bei uns in Deutschland nicht.“ Den Boxenstopp absolvierte Apolle dank der Schnelltankanlage in unter zehn Sekunden („Das ging so fix, dass ich kaum Zeit hatte, einen Schluck zu trinken“), und in der zweiten Hälfte des Rennens kämpfte er sich immer weiter nach vorn. In der letzten Runde überholte Tim Apolle den bis dato Führenden, und der Sieg war ihm gewiss. Dafür gab es eine Prämie von etwas mehr als 400 US-Dollar.

„Das Rennen hat viel Spaß gemacht, auch wenn ich hinterher offene Hände und einige Blasen hatte. Es war eine sehr gute Vorbereitung auf den bevorstehenden AMA-Wettbewerb in Montana“, resümiert der Billrodaer.