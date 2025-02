Mit lädierten Fingern nach einem Sturz beim Zielsprung erkämpft Tim Apolle auch in Ungarn Weltmeisterschafts-Punkte. Wie es für den Motorsportler aus Billroda nun weitergeht.

In der ungarischen Hauptstadt startete Tim Apolle gehandicapt wegen einer Handverletzung. Er wurde Elfter der Tageswertung. Im Gesamtklassement der Super-Enduro-Weltmeisterschaft belegt er aktuell den zehnten Rang.

Billroda. - Erst 13.000 Zuschauer, eine Woche später dann sogar knapp 20.000: Auf der ganz großen Bühne darf Tim Apolle derzeit regelmäßig sein Können zeigen. Im Rahmen der Super-Enduro-Weltmeisterschaft machte der Billrodaer erst in der ausverkauften Atlas Arena im polnischen Lodz Station, und anschließend fuhr er in der größten Halle der Serie, dem MVM Dome in Budapest.