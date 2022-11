Billrodaer fliegt von Idaho direkt weiter nach Uruguay

Tim Apolle startet nun auch in Südamerika.

Enduro-Pilot Tim Apolle aus Billroda belegte bei den Rennen in Boise/Idaho den achten Platz der Tageswertung.

Boise/Billroda - Nachdem er in den Rennen in Prescott/Arizona Platz sieben belegt hatte, ging es für Tim Apolle im Rahmen seiner USA-Tournee weiter nach Boise/Idaho. Dort bestritt der Enduro-Pilot aus Billroda am vergangenen Wochenende die drei Wertungsläufe der fünften Runde der amerikanischen Indoor-Serie.