Fotos aus der jüngeren Geschichte des 850 Jahre alten Dorfes Billroda sind im Gemeindehaus in einer kleinen Ausstellung zu sehen, die von den Besuchern gern betrachtet wird.

Billroda - Großer Bahnhof in Billroda: Das Finne-Dorf hat das 875. Jubiläum seiner Ersterwähnung gefeiert. Außerdem wurden zwei neue Info-Tafeln mit Billrodaer Ortsgeschichte offiziell übergeben und ein Gedenkstein, der an die Napoleonischen Befreiungskriege von 1813 erinnert, war an das Gemeindehaus umgesetzt und erneuert worden.