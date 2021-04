Bewerbung noch bis Freitag

Die Fußballerinnen des SC Naumburg - hier in Nicht-Lockdown-Zeiten - haben bei einer Lauf-Challenge Geld für einen guten Zweck gesammelt.

Naumburg - Vom HC Burgenland sowie aus Naumburg, Lützen, Zeitz, Langendorf und Profen sind bereits Bewerbungen eingegangen. Noch bis zum kommenden Freitag, 30. April, können weitere Vereine, die Mitglied im Kreissportbund (KSB) Burgenland sind, nachziehen. Dann läuft die Bewerbungsfrist für den Ideenwettbewerb des KSB mit dem Titel „Verein(t) trotz Corona“ ab. In diesem sind besondere Aktionen gefragt, mit denen die hiesigen Sportvereine versucht haben, ihre Mitglieder trotz der starken Einschränkungen während des Lockdowns bei der Stange zu halten.

Laufen für einen guten Zweck

„Wir wollen Vereine prämieren, die sich insbesondere im letzten Jahr, aber auch gegenwärtig engagieren und Mittel und Wege gefunden haben, um im Rahmen der gesetzlichen Auflagen ihren Mitgliedern Sport- und Bewegungsangebote zu verschaffen oder mit alternativen Maßnahmen für ein aktives Vereinsleben zu sorgen“, so KSB-Präsident Frederik Sandner zum Auftakt der Aktion.

Zahlreiche Vereine waren und sind kreativ. Unter den bereits eingereichten Bewerbungen ist zum Beispiel eine Lauf-Challenge der Fußballfrauen des SC Naumburg zugunsten eines Mädchens, das einen Brand in der Freyburger Straße der Domstadt überlebte, aber dabei ihre Muter sowie Hab und Gut verlor. Die SCN-Kickerinnen legten bei ihrer Aktion insgesamt 1.208 Kilometer zurück und sammelten auf diese Weise 604 Euro für den guten Zweck. Die Triathlon-Abteilung der SG Chemie Zeitz veranstaltete ebenfalls einen Spendenlauf, bei dem mit der Hilfe von Sponsoren insgesamt 3.000 Euro zugunsten des Vereins Theater-Pädagogisches Zentrum Zeitz Triton gesammelt wurden. Die männlichen D- und E-Jugend-Handballer des HCB haben ihr Training kurzerhand ins Freie verlegt und mit gemeinsamen Radtouren sowie Lauf- und Krafteinheiten etwas für ihre Fitness getan. Außerdem nehmen sie an der bundesweiten Hanniball-Challenge des DHB teil.

Jury bewertet Einsendungen

Teilnahmeberechtigt an dem Ideenwettbewerb sind alle Mitgliedsvereine des KSB Burgenland. Eine Jury aus Vertretern der Unterstützer dieses Ideenwettbewerbs (Sparkasse Burgenlandkreis, Stadtwerke Zeitz, Naumburger Tageblatt/MZ und andere Sponsoren) sowie des Kreissportbundes sichtet und bewertet die eingereichten Initiativen der Sportvereine. Alle Bewerbungen sind bis zum 30.?April per E-Mail mit dem Kennwort „Verein(t) trotz Corona“ einzureichen und werden in der regionalen Tagespresse veröffentlicht; die besten werden dort ausführlich vorgestellt und nach dem Voting der Jury auch mit attraktiven Geldpreisen prämiert.

Für den ersten Platz loben die Initiatoren und Unterstützer des Ideenwettbewerbs 500 Euro aus. Der zweitplatzierte Verein wird mit 300, der dritte Rang mit 200 Euro belohnt. Die Vereine auf den Plätzen vier bis zehn erhalten jeweils immerhin noch 100 Euro. (Torsten Kühl)

Bewerbungen bis 30. April per E-Mail an: aktion@ksbburgenland.de - mehr Informationen auch im Internet unter: www.ksbburgenland.de