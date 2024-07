Hoch emotionale Momente erlebte, wer sich am Montagabend, 19 Uhr, auf der Naumburger Vogelwiese aufhielt. Für drei Minuten herrschte auf dem Festplatz Stille. Schweigend standen die Menschen vor und in den Zelten. Sie gedachten der drei Opfer des Unfalls in der Nacht zuvor. Auf dem Platz vor dem Schützenhaus standen Rettungskräfte in einer Reihe. Trauernde legten Kerzen und Blumen ab. Viele rangen ob der unfassbaren Tragödie mit den Tränen.

Im Rudererzelt trugen die Servicekräfte Trauerflor. (Foto: Torsten Biel)

Die Stadt Naumburg und Oberbürgermeister Armin Müller, der tief bewegt vor Ort war, hatten im Vorfeld die schwere Aufgabe, zu entscheiden: Lassen sie einen „normalen“ Kirschfestabschluss zu oder sagen sie ihn ab? Keine Entscheidung hätte Zustimmung von allen gefunden. „Ich habe bitterböse Mails erhalten“, so Müller. Die Lösung mit den drei Schweigeminuten wurde vom gesamten Festplatz respektvoll gewürdigt.