Bettina Stangneth erhält in Basel den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis.

Was die in Hamburg lebende freie Autorin mit Nietzsche verbindet.

Naumburg/Basel - In heller Aufregung steuerte Ralf Eichberg, Leiter des Nietzsche-Dokumentationszentrums Naumburg, vergangenen Donnerstag das Baseler Stadthaus an - nicht weil er im dortigen Bürgergemeinderatssaal Grußworte des Naumburger Oberbürgermeisters Armin Müller übermitteln sollte, sondern ob er diese angesichts der fünfstündigen Verspätung der Bahn noch würde pünktlich überbringen können. Kurz vor knapp betrat Eichberg den Saal, in dem vor rund 40 Frauen und Männern der Internationale Friedrich-Nietzsche-Preis 2022, zu dem Naumburg 5.000 Euro beisteuert, verliehen werden sollte. Geehrt wurde in diesem Jahr die in Hamburg als freie Autorin lebende Philosophin Bettina Stangneth.