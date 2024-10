Naumburg/tra - In der Bahnhofstraße in Naumburg hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Pkw beschädigt worden sind. Der offensichtliche Unfallverursacher verließ den Unfallort. Durch Zeugenangaben konnte der 67-Jährige in der Nähe aufgegriffen werden.

Da der Mann laut Polizei merklich alkoholisiert war, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Er muss sich wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten, der Führerschein wurde vorläufig eingezogen.