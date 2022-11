Betrunkener Radfahrer fährt Kind in Naumburg an

Unfall geschah in der Naumburger Innenstadt auf dem Lindenring. Radler war vorschriftswidrig auf Gehweg unterwegs.

Naumburg - Ein alkoholisierter Radfahrer hat am Dienstagnachmittag am Naumburger Lindenring ein Kind angefahren. Der Biker war vorschriftswidrig auf dem Gehweg unterwegs und wollte an einer Fußgängergruppe vorbeifahren.

Dabei erfasste er das sieben Jahre alte Kind und verletzte es leicht, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis am Mittwoch mit. Der Junge kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher musste ebenfalls ins Klinikum, um eine Blutprobe abzugeben. Die Ermittlungen zum Unfall laufen. (cm)