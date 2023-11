Vorfall am Naumburger Bahnhof

Naumburg/hbo - Am Donnerstagabend wurde die Polizei im Rahmen einer Vollzugshilfe am Naumburger Bahnhof tätig. Durch den Schaffner war ein alkoholisierter Fahrgast gemeldet worden, der sich „unangebracht“ verhalten habe, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Der Mann konnte durch die Naumburger Beamten gestellt werden. Vor Ort kam heraus, dass der Betroffene auch keinen gültigen Fahrschein besaß. Neben dem Erschleichen von Leistungen muss sich der Mann auch noch wegen Körperverletzung verantworten, da er einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beim Verlassen des Waggons ins Gesicht gespuckt hatte.